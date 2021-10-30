Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая начала скандалить с Melovin'ом и его партнершей, удивила необычным стилем с блестками.

Хореограф начала активно вести Инстаграм и теперь часто показывает в сети разные образы, хвастается фигурой и рассказывает о жизни. Нередко не обходится без критики и споров из-за публичной критики от Гвоздевой, которая «раздает» ее каждому участнику танцевального шоу, в котором больше не участвует.

«А вы уже придумали образ для Хэллоуина?!#halloween #хэллоуин #хеллоуинмакияж» - написала под серией фото хореограф и показала два разных кадра, но в одном образе.

Причем на втором фото Илона позировала без одежды, поэтому ей пришлось прикрыться руками и повернуться чуть в сторону, чтобы прикрыть лишнее:

«Мы не отмечаем этот день.. и вам не советуем.. но это дело каждого. Макияж 🔥; Это демонический праздник!! Как его вообще можно отмечать?; Такое; Умница ты канэшно🔥; Крутой Образ❤».

Отметим, что недавно Гвоздева оказалась в центре скандала на «Танцях з зірками». Танцовщица не принимала участие в этом сезоне, однако в соцсетях и во время своего однократного появления в жюри жестко критиковала певца MELOVIN и его партнершу Лизу Русину.

Впоследствии Гвоздева станцевала с ними третьей на одном из эфиров, однако ее взаимодействие с парой закончилось еще большим скандалом, по итогам которого обе стороны обвинили друг друга в непрофессионализме.

Напомним, Гвоздева рассказала о горьком опыте работы с Melovin и его партнершей.

Как сообщала Politeka, Илона Гвоздева пожаловалась украинцам на семейные проблемы.

Также Politeka писала, что скандал на "Танцях з зірками", Melovin получил новую порцию критики от Гвоздевой.