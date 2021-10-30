Известная хореограф Илона Гвоздева ответила на вопросы украинцев о "Танцях з зірками", участниках и возможных финалистах шоу.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева в своих Instagram-сторис ответила на вопросы поклонников. Так, среди прочего, танцовщица высказалась о своем коллеге Дмитрии Дикусаре, а также назвала своих любимчиков и возможный финалистов шоу.

Так, среди прочего Илона назвала имена участников, которых она видит в финале: "Если думать про танцевальный рост, то это Артур Логай, Ольга Харлан и Константин Войтенко". Также танцовщица назвала топ-3 мужчин-хореографов на "Танцах". По ее словам, это Юрий Мешков, Алексей Базела и Дмитрий Дикусар.

Также Гвоздева в ответ на вопросы украинцев высказалась о своем коллеге-хореографе Дикусаре. "Как вы относитесь к Дмитрию Дикусару?", - спросили у Илоны. На это она ответила: "Как к профессиональному артисту".

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