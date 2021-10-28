Главный хореограф шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко подбодрила пару MELOVIN и Лизы Русиной после громкого конфликта с хореографом Илоной Гвоздевой.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Шоптенко, которая контролирует постановки всех пар-участников танцевального шоу, появилось видео с репетиции. На нем MELOVIN делает сложный трюк с поддержкой, успевая вовремя схватить свою партнершу. Шоптенко комментировала трюк за кадром, подбадривая ребят.

«Ну класс же», - подписала видео Шоптенко.

Отметим, что последний эфир закончился для звездной пары скандалом. Они танцевали с победительницей прошлых годов Илоной Гвоздевой, с которой до этого у них был конфликт. После прямого эфира звезды стали обмениваться взаимными обвинениями. Гвоздева обвиняла пару в непрофессионализме и лени, а MELOVIN заявлял, что Илона проявляла к ним неуважение, заставляя их долго ждать репетицию.

Впрочем, несмотря на конфликт, пара прошла дальше и выступит в новом эфире.

Напомним, что MELOVIN весь в дыму удивил трюком в магазине: "Впору пожарных вызывать".

Как сообщала Politeka, MELOVIN показал, что творилось за кулисами "Танців з зірками": "Уберите выскочку!".

Также Politeka писала, что MELOVIN ответил Гвоздевой на обвинения в пьянстве: "Противно и мерзко".