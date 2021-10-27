Популярний український співак Melovin показав, що відбувалося за лаштунками останнього епізоду «Танців з зірками», в якому до них з Лізою Русіною приєдналася Ілона Гвоздьова.

Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) порадував шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram. У ролику зібрана нарізка кадрів із закулісся останнього епізоду»Танців". Нагадаємо, що в ньому пара Melovin-а і Лізи Русіної виступала разом з танцівницею Ілоною Гвоздьовою, яка раніше жорстко їх критикувала.

На відео можна побачити, як співак репетирує на паркеті, готує свій образ в гримерці, спілкується з ведучим Юрієм Горбуновим і не тільки.

"Після "Танців" піду коротше я в вокальний монастир", - вимовляє артист в якийсь момент.

Крім того, він показав свою партнерку Лізу Русіну в халаті, «виконуючою» пісню «Шалена імператриця».

Шанувальники співака бурхливо відреагували на ці кадри.

"Ти така зірка заморська в цьому образі", "не треба в монастир як ми тут без тебе? Краще побільше концертів, сольних!", "Якщо в монастир, то тільки в вокальний", "обожнюю твої випуски з закулісного життя. Вони такі особливі", "приберіть вискочку Гвоздьову назавжди і звідусіль!!",- пишуть люди.

Нагадаємо, MELOVIN відповів Гвоздьової на звинувачення в пияцтві, скандал на "Танцях з зірками" набирає силу.

Як повідомляла Politeka, MELOVIN весь в диму здивував трюком в магазині, з'явилося відео.

Також Politeka писала, що Гвоздьова жорстко поставила на місце партнерку Melovin'a після їх тріо на "Танцях з зірками".