Популярний український співак Melovin показав, що відбувалося за лаштунками останнього епізоду «Танців з зірками», в якому до них з Лізою Русіною приєдналася Ілона Гвоздьова.
Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) порадував шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram. У ролику зібрана нарізка кадрів із закулісся останнього епізоду»Танців". Нагадаємо, що в ньому пара Melovin-а і Лізи Русіної виступала разом з танцівницею Ілоною Гвоздьовою, яка раніше жорстко їх критикувала.
На відео можна побачити, як співак репетирує на паркеті, готує свій образ в гримерці, спілкується з ведучим Юрієм Горбуновим і не тільки.
"Після "Танців" піду коротше я в вокальний монастир", - вимовляє артист в якийсь момент.
Крім того, він показав свою партнерку Лізу Русіну в халаті, «виконуючою» пісню «Шалена імператриця».
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Шанувальники співака бурхливо відреагували на ці кадри.
"Ти така зірка заморська в цьому образі", "не треба в монастир як ми тут без тебе? Краще побільше концертів, сольних!", "Якщо в монастир, то тільки в вокальний", "обожнюю твої випуски з закулісного життя. Вони такі особливі", "приберіть вискочку Гвоздьову назавжди і звідусіль!!",- пишуть люди.
Нагадаємо, MELOVIN відповів Гвоздьової на звинувачення в пияцтві, скандал на "Танцях з зірками" набирає силу.
Як повідомляла Politeka, MELOVIN весь в диму здивував трюком в магазині, з'явилося відео.
Також Politeka писала, що Гвоздьова жорстко поставила на місце партнерку Melovin'a після їх тріо на "Танцях з зірками".