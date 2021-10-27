Популярний український співак Melovin (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) після чергового серйозного конфлікту з екс-учасницею і хореографом "Танців з зірками" Ілоною Гвоздьовою влаштував нові розгляди.

Як стало раніше відомо, співака і його молоду партнерку Лізу поставили танцювати з відомим хореографом, екс-учасницею і переможницею одного з сезонів "Танців з зірками" Ілоною Гвоздьовою. До цього Гвоздьова жорстко критикувала цю пару у себе в Instagram, висміюючи навички партнерки співака.

Після чергового гнівного сторіс і критики, сам артист не витримав і на правду Гвоздьової про танець висловив свою правду.

"Ні-ні! Видалення сторі вже не допоможе! Мене знатно Дістало це лукавство! Я намагався згладити всі кути, але видно дуже даремно! Ви показали своє справжнє обличчя, пробивши дно будь-якої людяності. Брехня на брехню заради виправдання своїх комплексів-Це ваш рівень? Я не очікував, переможець! Мені гидко і бридко, що я обіймав вас, цілував на прощання і намагався підбадьорити всіх заради одного! Крутого спільного номера та мотивації глядачів! Успіхів!

Правду не видаляють, видаляють брехню» - різко помітив артист після всіх висловлювань хореографа.

Також раніше інтерв'ю MELOVIN розповів, що співпраця з Ілоною після конфлікту була непростою.

"Це було дуже важко. Тому що, мені здається, перейти з образ, які були відправлені на адресу Лізи і наших танців, до якоїсь адекватної співпраці було дуже важко. Працювати було важко, стиснувши зуби, наступивши на своє "я", - зізнався артист.

Нагадаємо, що MELOVIN позбувся зайвої деталі епатажного образу, розбурхавши кадрами:"Ммм як жарко".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN в образі небезпечного хлопця опинився між двох пристрасних дам:"все життя пройшло перед очима".

Також Politeka писала, що MELOVIN розчулив українців кадрами з кучерявою "красунею" на руках: "всі полюбили Майлі".