Популярная украинская певица, победительница Евровидения Джамала показала поклонникам закулисья проекта "Танці з зірками", который покинула на седьмом эфире.

Как пишет Politeka.net, 38-летняя певица крымскотатарского происхождения Джамала, которая в 2016 году победила на Евровидении, стала участницей нового сезона шоу "Танці з зірками". На паркет звезда выходила вместе с Антоном Нестерко. Пара показывала неплохой результат, однако в седьмом эфире шоу покинула проект.

После вылета из шоу на своей странице в Instagram Джамала показала веселый бэкстейдж "Танців з зірками" и опубликовала кадры с репетиции к своему последнему эфиру. Певица училась танцевать хип-хоп.

"Hip Hop • Backstage

Я ушла из @tanci1plus1, но танцы не ушли из меня

Сна - супермало. Работы-10000%. Все до конца. Все по-настоящему. С любовью.

Спасибо всем, кто был и есть!

Обняла 💔 За кого болеете сегодня вечером?",- написала Джамала.

Певица также поделилась своими переживаниями, когда услышала, что им с партнером придется танцевать сложный хип-хоп.

"Ночью я плакала. Мне казалось, что все пошутили, я никогда этого не станцую", - рассказала певица.

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