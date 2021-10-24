Популярная украинская певица, победительница Евровидения Джамала показала поклонникам закулисья проекта "Танці з зірками", который покинула на седьмом эфире.
Как пишет Politeka.net, 38-летняя певица крымскотатарского происхождения Джамала, которая в 2016 году победила на Евровидении, стала участницей нового сезона шоу "Танці з зірками". На паркет звезда выходила вместе с Антоном Нестерко. Пара показывала неплохой результат, однако в седьмом эфире шоу покинула проект.
После вылета из шоу на своей странице в Instagram Джамала показала веселый бэкстейдж "Танців з зірками" и опубликовала кадры с репетиции к своему последнему эфиру. Певица училась танцевать хип-хоп.
"Hip Hop • Backstage
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Я ушла из @tanci1plus1, но танцы не ушли из меня
Сна - супермало. Работы-10000%. Все до конца. Все по-настоящему. С любовью.
Спасибо всем, кто был и есть!
Обняла 💔 За кого болеете сегодня вечером?",- написала Джамала.
Певица также поделилась своими переживаниями, когда услышала, что им с партнером придется танцевать сложный хип-хоп.
"Ночью я плакала. Мне казалось, что все пошутили, я никогда этого не станцую", - рассказала певица.
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