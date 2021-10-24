Хореограф Аліна Лі, яка бере участь в "Танцях з зірками" в парі з відомим співаком Дмитром Каднаєм (KADNAY), спантеличила своїм зверненням

Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку танцівниці в Instagram.

Як відомо, Аліна Лі в новому сезоні "Танців з зірками" стала партнеркою Дмитра Кадна. Пара суверенно рухається до фіналу, радуючи шанувальників своїм прогресом. Однак не завжди все йде гладко, так в минулому сьомому ефірі проекту Дмитро отримав травму.

Це сталося якраз перед виходом на паркет, де пара виконала контемп, присвячений пам'яті Андрія Кузьменка (Скрябіна).

"Тренуючись перед виступом у прямому ефірі, я впав і вдарився об бетон. Це було прямо перед виходом на паркет. Неприємна випадковість", - каже музикант.

Зазначимо, Заява Аліни Лі, яку вона озвучила в новому пості здивувала деяких її фоловерів.

"Все наше життя циклічне, згадуйте про це іноді», - написала хореограф і показала пару чорно-білих фото.

Але в Мережі з цьому не погодилися.

"Це помилка. Завжди можна переписати сценарій", - відповіли Аліні.

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