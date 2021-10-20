Відома українська співачка Джамала прокоментувала свій виліт з шоу "Танці з зірками", поділившись своїми висновками після того, що сталося на проекті.

Як пише Politeka.net, зірка опублікувала новий пост в Instagram. У минулому випуску "Танців" Джамала та її партнер Антон Нестеренко стали парою, яка покинула проект. Втім, співачку це не надто засмутило.

"Я знову перемогла!!! Перемогла у змаганні зі стереотипами та упередженнями. Я довела собі і вам, що можна бути одночасно співачкою, мамою, можна виграти всі вокальні конкурси. Але все ж ризикнути, випробувати себе і прийти на танцювальний! Без жодного танцювального бекграунду", - написала знаменитість.

Вона звернулася до свого партнера, підкресливши, що він став справжнім відкриттям шоу, адже проект давно не бачив «танцюриста твого рівня».

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Джамала також підкреслила у своєму пості, що на паркеті статус учасників шоу забувається, а залишається тільки їх робота і щирість. За словами співачки, ці якості були з нею протягом усіх випусків.

У своєму пості зірка подякувала репершу Alyona Alyona, під чию пісню Вона танцювала. Крім того, Джамала звернулася зі словами подяки до шанувальників, які до останнього підтримували її.

У коментарях до посту Alyona Alyona відреагувала на слова колеги.

"Ти неперевершена, бо душа, вкладена в роботу, має набагато більше значення, чим жага перемоги", - написала виконавиця.

Нагадаємо, головний хореограф "Танців з зірками" Шоптенко публічно звернулася до Джамали і Горуни після їх вильоту.

Як повідомляла Politeka, виліт відразу двох пар з "Танців з зірками" розчарував публіку.

Також Politeka писала, що Джамала в боксерських рукавичках схвилювала фанатів перед Новим ефіром "Танців з зірками".