Известная украинская певица Джамала прокомментировала свой вылет из шоу «Танці з зірками», поделившись своими выводами после случившегося на проекте.

Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала новый пост в Инстаграм. В прошлом выпуске «Танців» Джамала и ее партнер Антон Нестеренко стали парой, которая покинула проект. Впрочем, певицу это не слишком расстроило.

«Я снова победила!!! Победила в соревновании со стереотипами и предубеждениями. Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, мамой, можно выиграть все вокальные конкурсы. Но все же рискнуть, испытать себя и прийти на танцевальный! Без всякого танцевального бэкграунда», - написала знаменитость.

Она обратилась к своему партнеру, подчеркнув, что он стал настоящим открытием шоу, ведь проект давно не видел «танцора твоего уровня».

Джамала также подчеркнула в своем посте, что на паркете статус участников шоу забывается, а остается только их работа и искренность. По словам певицы, эти качества были с ней в течение всех выпусков.

В своем посте звезда поблагодарила рэпершу Alyona Alyona, под чью песню она танцевала. Кроме того, Джамала обратилась со словами благодарности к поклонникам, которые до последнего поддерживали ее.

В комментариях к посту Alyona Alyona отреагировала на слова коллеги.

«Ты великолепна, ибо душа, вложенная в работу, имеет гораздо большее значение, чем жажда победы» - написала исполнительница.

Напомним, главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко публично обратилась к Джамале и Горуне после их вылета.

Как сообщала Politeka, вылет сразу двух пар из "Танців з зірками" разочаровал публику.

Также Politeka писала, что Джамала в боксерских перчатках взволновала фанатов перед новым эфиром "Танців з зірками".