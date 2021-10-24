Співачка Джамала, яка залишила "Танці з зірками", ефектно повернулася на сцену і поділилася з публікою своїми переживаннями.

Для 38-річної Джамали танці на проекті закінчилися всього кілька днів тому, але співачка вже знайшла новий спосіб вразити українців. У своєму свіжому пості в Instagram артистка опублікувала фрагменти виступу в Харкові - цієї події і вона, і її шанувальники чекали більше року (через локдауни концерт весь час переносили), передає Politeka.net.

На кадрах глядачі скандували "спасибі", а Джамала навіть обійняла деяких з них.

"Харків, ти неймовірний! 💔 Так довго чекати, потрапляти в усі локдауни, півтора року переносити концерт через обмеження. І все не дарма, адже вчора було так круто! Я дякую, що ви виконали всі вимоги. Ми зробили це! Я бачу, як ви скучили! Дві години концерту і майже годину на біс. Я вражена. Вчора, здається, заспівала все, що ви просили 😂 Спасибі-спасибі. До нових зустрічей. Бережіть себе і не хворійте🙏", - звернулася вона до харків'ян.

Користувачі бурхливо коментують побачене:

"Крута Джа!🔥"

"Джа, спасибі велике! Це було дуже круто!!!😍"

"Найбільш емоційний концерт😍 😍 😍 спасибі! Обожнюю вас))))❤️"

"Це був шикарний концерт 🔥 🔥 🔥 спасибі Джамала 😍 за твої пісні за божевільну енергеніку 🙌 бережіть себе і не хворійте)))) чекаємо в Харкові😘"

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