Известная певица Джамала, которая недавно вылетела из шоу "Танці з зірками", получила награду за своё творчество.

Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской артисткой. Также она проявила себя как актриса. Она получила всемирную известность после победы на международном конкурсе Евровидение. Как известно, артистка участвовала в шоу "Танці з зірками" со своим напарником Антоном Нестерко, с которым они выбыли после 7-го эфира.

Так, на этот раз Джамала опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица в стильном наряде держит награду за свою музыку. Стоит отметить, что за время, которое Джамала провела на шоу "Танці з зірками" она подтянула фигуру.

"Наконец появилось время получить новенькую награду за свою музыку.

Спасибо @slukh.media за эту награду приятно ценю люблю

Ну а вечером - самая главная награда, вы и ваши аплодисменты. Не дождусь!", — поделилась Джамала.

Поклонники оставили множество приятных комментариев для певицы и поздравили её: "Гордимся, лучшая!", "Поздравляем! Солнышко ты наше", "Танцы хорошая вещь, вы постройнели, не бросайте совсем", "Ура! Горжусь вами", "Достойная награда для талантливого человека!"

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