Известная украинская певица Джамала рассказала, как несколько лет назад потеряла голос прямо перед выходом на сцену фестиваля во Львове.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Джамала, которая недавно вылетела из "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз в сторис артистка ответила на вопросы фанатов.

Среди прочего, у Джамалы спросили, срывала ли она голос перед концертом. На это она ответила неожиданным признанием – оказалось, такая неприятность у звезды случилась в 2016 году на фестивале во Львове.

"До сих пор не понимаю, что это было. Огромных трехчасовой концерт во Львове на "Альфа Джаз Фест 2016". А за час до концерта у меня просто пропадает голос. Впервые в жизни. спасла заливка витамина А и Е прямо на связку во время смыкания (поймут, наверное, вокалисты). И потом на сцене все как не бывало", - поделилась Джамала.

Также певица призналась, что бывали случаи, когда она забывала и перепутывала слова своих песен во время выступлений. По словам артистки, так бывает, поскольку у нее всегда большой плей-лист. Однако, самое сложно – это не забыть поблагодарить своих музыкантов после концерта.

Напомним, Джамала после вылета из "Танців з зірками" объявила себя победительницей, Alyona Alyona поддержала: "Ты великолепна".

Как сообщала Politeka, Главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко публично обратилась к Джамале и Горуне после их вылета: кадры.

Также Politeka писала, "На их месте должна быть Власова": вылет сразу двух пар из "Танців з зірками" разочаровал публику.