Певица Джамала, покинувшая "Танці з зірками", эффектно вернулась на сцену и поделилась с публикой своими переживаниями.

Для 38-летней Джамалы танцы на проекте закончились всего несколько дней назад, но певица уже нашла новый способ поразить украинцев. В своем свежем посте в Инстаграм артистка опубликовала фрагменты выступления в Харькове - этого события и она, и ее поклонники ждали больше года (из-за локдаунов концерт все время переносили), передает Politeka.net.

На кадрах зрители скандировали "спасибо", а Джамала даже обняла некоторых из них.

"Харьков, ты невероятный! 💔 Так долго ждать, попадать во все локдауны, полтора года переносить концерт из-за ограничений. И все не зря, ведь вчера было так круто! Я благодарю, что вы выполнили все требования. Мы сделали это! Я вижу, как вы соскучились! Два часа концерта и почти час на бис. Я впечатлена. Вчера, кажется, спела все, что вы просили 😂 Спасибо-спасибо. До новых встреч. Берегите себя и не болейте 🙏🏽", - обратилась она к харьковчанам.

Пользователи бурно комментируют увиденное:

"Крутая Джа!🔥"

"Джа, спасибо большое! Это было очень круто!!!😍"

"Самый эмоциональный концерт😍😍😍 спасибо! Обожаю вас))))❤️"

"Это был шикарный концерт🔥🔥🔥Спасибо Джамала😍за твои песни за сумасшедшую энергенику🙌Берегите себя и не болейте))))Ждём в Харькове😘"

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