Украинский хореограф, участник шоу «Танцы со звездами» Дмитрий Дикусар стал приглашенной звездой в еще одном популярном зрелищном проекте.

Как сообщает Politeka.net, Дикусар оказался Нептуном из шоу «Маскарад». В последнем выпуске он поразил всех танцами на пилоне.

«Это шоу было самым большим вызовом в моей «телевизионной жизни». За 10 дней мне нужно было освоить новые навыки и выдать максимальный результат. И если бы не команда профессионалов, ничего бы не вышло. Уровень этих мастеров поразил меня до глубины души! И отдельная благодарность продюсеру @zavaduk за доверие и приглашение на это потрясающее шоу! И это лишь верхушка айсберга…», - отметил артист.

В комментариях Дикусару оставили массу приятных слов.

«Вы вчера показали такой класс, и в другие дни выступление на пилоне, воздушная акробатика- это невероятно!», «Дима, талантище», «Самый красивый номер в этом шоу!», «Боже, это просто великолепно. Я всегда Вами восхищалась, но это просто разрыв», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дикусар будет танцевать не только с Харлан: раскрыто имя новой участницы.

Как сообщала Politeka, Дикусар рассказал о главной женщине в своей жизни: "Мне повезло…".

Также Politeka писала, что Ольга Харлан поразила Дикусара неожиданным подарком: "Я видела, как он загорелся".