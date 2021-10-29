Відомий український хореограф Дмитро Дікусар відверто розповів про головну жінку свого життя-матір Софії.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф, багаторазовий учасник шоу "Танців з зірками" Дмитро Дікусар відверто розповів про свою матір та їхні стосунки. Виявилося, що танцюрист з мамою Софією дуже близькі, і він мріє, що його обраниця буде схожою на улюблену маму. Про це він розповів у програмі "ЖВЛ".

"Мама - мій найкращий друг. Стільки таємниць, скільки вона знає, про мене не знає ніхто", - зізнався Дмитро. За його словами, мама ніколи не дає порад, якщо її про це не попросити. І вона нормально сприйняла його весілля зі старшою на 15 років Іриною Білик, і підтримала його після обох розлучень – і зі співачкою, і з хореографом Оленою Шоптенко.

Тепер Дікусар мріє, що його обраниця буде схожа на його маму – така ж добра і мудра.

"Я дуже щаслива людина. Я знаю, що кожен любить свою маму по-своєму, але мені пощастило, як нікому іншому", - підсумував Діма.

Нагадаємо, Ольга Харлан вразила Дікусара особистим подарунком і не прогадала: "Я бачила, як він загорівся".

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