На 8-ом эфире шоу "Танці з зірками" Ирина Сопонару из "Женского квартала" "поздравила" Дмитрия Дикусара, и взбесила этим украинцев.

Как передает Politeka.net, 24 октября прошел 8-ой эфир шоу "Танці з зірками". Его темой стала "Вечер трио". Первыми вышли на паркет олимпийская чемпионка Ольга Харлан и её напарник Дмитрий Дикусар, также к ним присоединилась Анна Ризатдинова, которая раньше выступала на этом шоу. Стоит отметить, что в этот день Дмитрий Дикусар праздновал свой день рождения, ему исполнилось 36 лет.

После того, как танцоры успешно исполнили румбу, они отправились на звездный балкон, где ведущими были актеры из "Женского квартала". А именно бывшая участница "Танців з зірками" Анастасия Оруджова, Ирина Сопонару и Владимир Шумко. После того, как судьи шоу объявили баллы паре, то Ирина Сопонару взяла торт и "поздравила" Дмитрия Дикусара с праздником.

"Дикусар в сливках, это же моя мечта!", - прокомментировала Анастасия Оруджова.

Поклонники шоу прокомментировали выходку Ирины Сопонару и выступление участников: "Кто разрешил Ирине Сопонару сотворить такое с Дмитрием Дикусаром в прямом эфире? Позорище просто с этим тортом . Это как то грубо было и совсем не смешно. Ей самой бы хотелось получить тортом по лицу в день рождения? Желаю Диме победить в этом шоу, он достоин победы вместе с прекрасной Ольгой Харлан. Лучше подвергаться несправедливости, чем самим совершать её", "Какому , простите, Де...У пришло в голову этот трюк с тортом? Это чтобы унизить Дикусара, потому что он красавец и очень талантлив в своём деле! Выдумщики, вы жутко Накосячили!"

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