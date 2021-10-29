Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар откровенно рассказал о главной женщине своей жизни – матери Софии.
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф, многоразовый участник шоу "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар откровенно рассказал о своей матери и их отношениях. Оказалось, что танцор с мамой Софией очень близки, и он мечтает, что его избранница будет похожей на любимую маму. Об этом он рассказал в программе "ЖВЛ".
"Мама – мой лучший друг. Столько тайн, сколько она знает, обо мне не знает никто", - признался Дмитрий. По его словам, мама никогда не дает советов, если ее об этом не попросить. И она нормально восприняла его свадьбу со старшей на 15 лет Ириной Билык, и поддержала его после обоих разводов – и с певицей, и с хореографом Еленой Шоптенко.
Теперь Дикусар мечтает, что его избранница будет похожа на его маму – такая же добрая и мудрая.
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"Я очень счастливый человек. Я знаю, что каждый любит свою маму по-своему, но мне повезло, как никому другому", - подытожил Дима.
Напомним, Ольга Харлан поразила Дикусара личным подарком и не прогадала: "Я видела, как он загорелся".
Как сообщала Politeka, "Чтобы унизить Дикусара": Сопонару из "Женского квартала" взбесила своей выходкой на паркете.
Также Politeka писала, что Дикусар будет выступать не только с Харлан на паркете "Танців з зірками": раскрыто имя новой участницы.