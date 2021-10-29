Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар откровенно рассказал о главной женщине своей жизни – матери Софии.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф, многоразовый участник шоу "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар откровенно рассказал о своей матери и их отношениях. Оказалось, что танцор с мамой Софией очень близки, и он мечтает, что его избранница будет похожей на любимую маму. Об этом он рассказал в программе "ЖВЛ".

"Мама – мой лучший друг. Столько тайн, сколько она знает, обо мне не знает никто", - признался Дмитрий. По его словам, мама никогда не дает советов, если ее об этом не попросить. И она нормально восприняла его свадьбу со старшей на 15 лет Ириной Билык, и поддержала его после обоих разводов – и с певицей, и с хореографом Еленой Шоптенко.

Теперь Дикусар мечтает, что его избранница будет похожа на его маму – такая же добрая и мудрая.

"Я очень счастливый человек. Я знаю, что каждый любит свою маму по-своему, но мне повезло, как никому другому", - подытожил Дима.

Напомним, Ольга Харлан поразила Дикусара личным подарком и не прогадала: "Я видела, как он загорелся".

Как сообщала Politeka, "Чтобы унизить Дикусара": Сопонару из "Женского квартала" взбесила своей выходкой на паркете.

Также Politeka писала, что Дикусар будет выступать не только с Харлан на паркете "Танців з зірками": раскрыто имя новой участницы.