Український хореограф Дмитро Дікусар, який бере участь у "Танцях з зірками" з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан, відсвяткував свій день народження на шоу.
Як пише Politeka.net, після виступу Дікусар і Харлан спілкувалися з ведучою, яка стала задавати парочці цікаві питання. Вона поцікавилася, що ж Харлан подарувала своєму партнерові на свято.
"Це дуже крутий подарунок. Я навіть не сподівався", - зазначив Дікусар.
"Я вирішила подарувати Дімі шаблю, тому що у нас був номер з шаблями. Ми фехтували і йому дуже було цікаво пізнати фехтування. Я бачила, як він загорівся. Я вирішила, що проект закінчиться, а спогади про мене у Діми залишаться", - зазначила Ольга.
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У коментарях шанувальники залишили парі масу приємних відгуків.
"Діма-скромний, давно заслужив перемогу", "Найулюбленіша пара", "Друзі, це реально торт на день народження? Продюсери схоже вважають людей дурними. Торт схожий на запіканку, змащену сметаною. Перестаньте тролити пару Дікусар і Харлан і занижувати їм оцінки", - пишу люди.
Нагадаємо, що Ольга Харлан показала, як розслабляється з нареченим-італійцем: «любов».
Раніше Politeka писала, що Дікусар виступатиме не тільки з Харлан: хто вийде на паркет "Танців з зірками".
A ще Politeka повідомляла, що Дікусар змусив українок затамувати подих:"у вас неймовірний дар".