Известный хореограф Дмитрий Дикусар перевоплотился в Нептуна и выступил на сцене шоу "Маскарад", покорив Ирину Билык.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф и многоразовый участник шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар поделился в Instagram удивительны видео, на котором показал необычный танец в полете.

Как видно, для номера танцор примерял необычный образ Нептуна, а танец вместе с красоткой-партнершей исполнил, буквально паря в воздухе. И все это происходило на сцене среди фантастических декораций шоу "Маскарад".

Надо сказать, бывшая жена Дикусара Ирина Билык, которая сидит в жюри шоу, была поражена выступлением танцора, впрочем, как и другие судьи. "Боже, как прекрасно", - воскликнула Ира, очаровано смотря на танец.

В подписи к публикации Дикусар написал: "Тут воплотилось то, о чём я и не мечтал… Летать! Из-за сильнейшей конспирации, я даже не смог поблагодарить мою очаровательное партнершу, Полину Уварову. Но, могу это сделать тут… Полина, благодарю тебя за терпение, доверие и твой талант! Сияй! P.S. Летайте, друзья мои! В мечтах и наяву!".

Напомним, Дикусар и Харлан не вышли на паркет "Танців з зірками", вскрылась причина: "Может уже пора закрывать шоу...".

Как сообщала Politeka, Нептун из "Маскарада" раскрыл свою личность, заставив бывшую жену Билык пищать: "Даже не догадывалась".

Также Politeka писала, что Дикусар будет выступать не только с Харлан на паркете "Танців з зірками": раскрыто имя новой участницы.