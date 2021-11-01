Известный хореограф Дмитрий Дикусар перевоплотился в Нептуна и выступил на сцене шоу "Маскарад", покорив Ирину Билык.
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф и многоразовый участник шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар поделился в Instagram удивительны видео, на котором показал необычный танец в полете.
Как видно, для номера танцор примерял необычный образ Нептуна, а танец вместе с красоткой-партнершей исполнил, буквально паря в воздухе. И все это происходило на сцене среди фантастических декораций шоу "Маскарад".
Надо сказать, бывшая жена Дикусара Ирина Билык, которая сидит в жюри шоу, была поражена выступлением танцора, впрочем, как и другие судьи. "Боже, как прекрасно", - воскликнула Ира, очаровано смотря на танец.
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В подписи к публикации Дикусар написал: "Тут воплотилось то, о чём я и не мечтал… Летать! Из-за сильнейшей конспирации, я даже не смог поблагодарить мою очаровательное партнершу, Полину Уварову. Но, могу это сделать тут… Полина, благодарю тебя за терпение, доверие и твой талант! Сияй! P.S. Летайте, друзья мои! В мечтах и наяву!".
Напомним, Дикусар и Харлан не вышли на паркет "Танців з зірками", вскрылась причина: "Может уже пора закрывать шоу...".
Как сообщала Politeka, Нептун из "Маскарада" раскрыл свою личность, заставив бывшую жену Билык пищать: "Даже не догадывалась".
Также Politeka писала, что Дикусар будет выступать не только с Харлан на паркете "Танців з зірками": раскрыто имя новой участницы.