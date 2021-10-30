На популярном шоу «Маскарад» раскрыли личности еще двух ярких персонажей: Нептуна и Щелкунчика, которые заставили Ирину Билык пищать от удивления.

Как пишет Politeka.net, участники показали свои лица в новом эпизоде, который вышел в эфир 30 октября.

Так, выяснилось, что в образе эффектного Нептуна все это время скрывался знаменитый танцор Дмитрий Дикусар. Когда его личность раскрыли, особенно удивилась бывшая супруга красавца, певица Ирина Билык, которая в этот момент даже запищала от переполнивших ее эмоций.

В своем инстаграм Дикусар также поделился снимком в образе.

«Однажды я расскажу, чего мне стоило выступление в этом потрясающем шоу «Маскарад». А пока, просто спрошу: кто меня узнал?», - написал танцор.

Украинцы бурно отреагировали на эту новость.

«По осанке, фигуре и взгляду .. поняла что это Вы! Очень круто», «Красавчик! Прям не ожидал, что ты так круто акробатику работаешь!», «Я узнала сразу, ведь Вы - Бог танца», «Даже и не догадывалась. Какой же Дмитрий крутой», «С первого эфира было ясно что это Дикусар», «Намек, что был в ванной Билык, наталкивал на мысль. Еще и пластичный. Забавно, что Билык не догадалась», - пишут люди.

Также в этом эпизоде выяснилось, что в образе Щелкунчика выступал актер Владимир Горянский.

Напомним, участник шоу "Маскарад" заставил Ирину Билык краснеть.

Как сообщала Politeka, участник шоу "Маскарад" рухнул на колени перед Билык.

Также Politeka писала, что Нептун на пилоне в шоу "Маскарад" растопил сердца Билык и Ефросининой.