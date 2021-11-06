Катя Осадчая, известная украинская телеведущая и супруга шоумена Юрия Горбунова, похвасталась уютным интерьером их пригородного особняка.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с детьми живут в роскошном доме по соседству с Настей Каменских и Потапом в коттеджном городке "Солнечная долина", расположенном в поселке Романков, под Киевом. Поселок закрытого типа, с собственной службой безопасности.

В своих Instagram супруги часто делятся домашними фото, где в кадр попадают детали интерьера. А в этот раз Осадчая намеренно показала, как украсила жилище, использовав осенние элементы.

В одной из комнат в доме Осадчей и Горбунова теперь создает особенную атмосферу и служит ярким акцентом ваза с оригинальными веточками и физалисом. Также рядом лежат маленькие декоративные тыквы.

«Осеннее настроение», - подписала телеведущая фото.

Напомним, Осадчая "сходила" к Горбунову на свидание в домашнем виде и без макияжа, кадры романтики

А еще Politeka писала, что Катя Осадчая в компании счастливого Андре Тана сделала важное признание

Также Politeka сообщала, что похудевшая после родов Осадчая показала лишнее в платье с прозрачной вставкой, фото появились в Сети.