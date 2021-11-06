Катя Осадчая, известная украинская телеведущая и супруга шоумена Юрия Горбунова, похвасталась уютным интерьером их пригородного особняка.
Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с детьми живут в роскошном доме по соседству с Настей Каменских и Потапом в коттеджном городке "Солнечная долина", расположенном в поселке Романков, под Киевом. Поселок закрытого типа, с собственной службой безопасности.
В своих Instagram супруги часто делятся домашними фото, где в кадр попадают детали интерьера. А в этот раз Осадчая намеренно показала, как украсила жилище, использовав осенние элементы.
В одной из комнат в доме Осадчей и Горбунова теперь создает особенную атмосферу и служит ярким акцентом ваза с оригинальными веточками и физалисом. Также рядом лежат маленькие декоративные тыквы.
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«Осеннее настроение», - подписала телеведущая фото.
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