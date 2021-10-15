Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя", довольно быстро после рождения сына приступила к работе, а сегодня артистка сразила внешним видом на работе.

Телеведущая на третий день после рождения сына успела приехать на съемки телепередачи и даже взяла интервью. Таким образом Осадчая показала, что не желает оставаться в стороне от светской жизни.

Сейчас телеведущая активно работает над съемками новых эфиров и выпуском своего шоу, а также успевает засветиться на разных телепередачах, куда ее приглашают. В этот раз звезда также показала в сети Инстаграм свой новый образ.

В синем платье в пол Осадчая продемонстрировала, насколько хорошо она выглядит после третьих родов. К тому же глубокое декольте с оригинальным вырезом показало ее формы во всей красе.

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая живут в закрытом коттеджном городке в элитном поселке Романков недалеко от Киева. Все дома в этом районе очень похожи – двухэтажный дом, лужайка, а также детская площадка, бассейн, веранда, которые огорожены двойным забором.

Не так давно завтрак на улице звезда устроила вместе с новорожденным сыном, что и показала на фото в стори. Также звезда полюбовалась плющом, что сменил свой цвет на более осенний.

Ранее сообщалось, Катя Осадчая в черном костюме показала, как проводит время в компании знаменитых коллег: фото

Также, Осадчая рассказала о своей мечте, умилив фото с сыновьями: "Так хочется, чтобы они..."

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