Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя", довольно быстро после рождения сына приступила к работе, а сегодня артистка сразила внешним видом на работе.
Телеведущая на третий день после рождения сына успела приехать на съемки телепередачи и даже взяла интервью. Таким образом Осадчая показала, что не желает оставаться в стороне от светской жизни.
Сейчас телеведущая активно работает над съемками новых эфиров и выпуском своего шоу, а также успевает засветиться на разных телепередачах, куда ее приглашают. В этот раз звезда также показала в сети Инстаграм свой новый образ.
В синем платье в пол Осадчая продемонстрировала, насколько хорошо она выглядит после третьих родов. К тому же глубокое декольте с оригинальным вырезом показало ее формы во всей красе.
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Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая живут в закрытом коттеджном городке в элитном поселке Романков недалеко от Киева. Все дома в этом районе очень похожи – двухэтажный дом, лужайка, а также детская площадка, бассейн, веранда, которые огорожены двойным забором.
Не так давно завтрак на улице звезда устроила вместе с новорожденным сыном, что и показала на фото в стори. Также звезда полюбовалась плющом, что сменил свой цвет на более осенний.
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