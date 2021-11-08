Известный телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов расцвел в объятиях любимой жены Кати Осадчей на шоу "Танці з зірками", куда звезда пришла поддержать мужа.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Горбунова появилось фото, сделанное за кулисами шоу. Он позировал в обнимку с телеведущей и выглядел невероятно счастливым. Артист не смог сдержать эмоций и буквально расплылся в улыбке.

«Сегодня на «Танцах» - Семейный вечер! Моя любовь со мной! Все работают! Воскресенье», - подписал фото Горбунов.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

"Смотреть на вас - одно удовольствие", «Прекрасная пара», «Супер любовь», «Супер пара», «Идеальная пара и прекрасная семья», «Вы прекрасные», «Так скучаю за вами», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Осадчая выбрала для шоу эффектное платье, которое открыло вид на ее изящные плечи. Образ дополнила элегантная шляпка. Звезда улыбалась и выглядела по-праздничному.

Напомним, что Горбунов в необычной позе показал, как проводит свободное время: "Как цапля".

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