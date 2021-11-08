Відомий телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов розцвів в обіймах коханої дружини Каті Осадчої на шоу "Танці з зірками", куди зірка прийшла підтримати чоловіка.
Як пише Politeka.net, в Instagram у Горбунова з'явилося фото, зроблене за лаштунками шоу. Він позував в обнімку з телеведучою і виглядав неймовірно щасливим. Артист не зміг стримати емоцій і буквально розплився в усмішці.
"Сьогодні на "Танцях" - сімейний вечір! Моя любов зі мною! Всі працюють! Неділя", - підписав фото Горбунов.
У коментарях йому залишили масу приємних слів.
"Дивитися на вас - одне задоволення", «прекрасна пара», «Супер любов», «Супер пара», «ідеальна пара і прекрасна сім'я», «ви прекрасні», «так сумую за вами», - пишуть користувачі Мережі.
Дочка Пугачової Орбакайте засвітилася в компанії відомого стиліста: "Жахливо виглядає..."
Українців усувають від роботи, нове жорстке правило набуло чинності: "відпустка" і лікарняні не оплачуються
Україну сколихнула трагедія з багатодітною сім'єю на трасі: "Їхали на 40 днів по батькові"
Друга трагедія за рік: слідом за колегою пішов з життя вокаліст відомого гурту
Перший сніг і морози обрушаться на Україну, листопад принесе зимову погоду: прогноз синоптиків
Відзначимо, що Осадча вибрала для шоу ефектне плаття, яке відкрило вид на її витончені плечі. Образ доповнив елегантний капелюшок. Зірка посміхалася і виглядала по-святковому.
Нагадаємо, що Горбунов в незвичайній позі показав, як проводить вільний час: "як чапля".
Як повідомляла Politeka, Юрій Горбунов показав знаменитого гостя на "Танцях з зірками": "Чекаєте?".
Також Politeka писала, що Горбунова притиснули до стінки через колегу, який поїхав на Мальдіви: "скажіть чесно...".