Відомий телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов розцвів в обіймах коханої дружини Каті Осадчої на шоу "Танці з зірками", куди зірка прийшла підтримати чоловіка.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Горбунова з'явилося фото, зроблене за лаштунками шоу. Він позував в обнімку з телеведучою і виглядав неймовірно щасливим. Артист не зміг стримати емоцій і буквально розплився в усмішці.

"Сьогодні на "Танцях" - сімейний вечір! Моя любов зі мною! Всі працюють! Неділя", - підписав фото Горбунов.

У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Дивитися на вас - одне задоволення", «прекрасна пара», «Супер любов», «Супер пара», «ідеальна пара і прекрасна сім'я», «ви прекрасні», «так сумую за вами», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Осадча вибрала для шоу ефектне плаття, яке відкрило вид на її витончені плечі. Образ доповнив елегантний капелюшок. Зірка посміхалася і виглядала по-святковому.

Нагадаємо, що Горбунов в незвичайній позі показав, як проводить вільний час: "як чапля".

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