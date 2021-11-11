Известная телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая участвовала в шоу "Маска", впечатлила модными нарядами, вызвав восхищение в сети.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у телеведущей появилась подборка образов – платьев и костюмов, которые она создала в коллаборации с известным брендом.

На одном из фото Ребрик позировала в розовом красивом платье, а на втором красовалась в стильном костюме. Отдельное внимание привлекло платье с глубоким декольте.

«Поздняя осень с уже голыми деревьями и пронизывающим ветром – время хандры и осознания долгого, а иногда даже просто невыносимого ожидания тепла! И не говорите, что это не так! А что спасет от осенней грусти? Ответ однозначен – любовь!», - отметила телеведущая.

В комментариях эффектной блондинке оставили массу приятных слов.

«Невероятно красивая», «Это же невыносимо прекрасно», «Вы, Лиличка, прекрасны», «Вы крутая», «Наша самая красивая», «Лилечка супер! Такая обаятельная! Обожаю вас!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ребрик поделилась советом для счастливой жизни: "Никогда не прекращайте…".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик показала, как провела время с Горбуновым в Одессе: «Шквал эмоций».

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