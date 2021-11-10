Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик засвітилася в компанії відомого продюсера і шоумена Юрія Горбунова в одному із значущих місць в Одесі.

Як пише Politeka.net, Ребрик і Горбунов разом грають у виставі «Два анекдоти на вечерю», з яким вони успішно гастролюють по Україні. Цього разу артисти засвітилися в гримерці театру музичної комедії ім. М. Водяного, де відіграли виставу. Зірки вирішили подякувати глядачам за теплий прийом, показавши свої щирі емоції. Відзначимо, що артисти навіть не встигли змити грим.

"Але це було круто! Одеса, спасибі за такий шквал емоцій! Непередавані відчуття!",- підписала фото зірка.

У коментарях акторам залишили масу приємних слів і відгуків про виставу.

"Неймовірні актори", "Отримала море задоволення! Дякую", "Ви круті", «Як завжди круті», "Ви яскраві", "Вам спасибі. Приголомшливо. Отримала море задоволення))", "Хороша", "У вас прекрасна команда", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Юрій Горбунов засвітив несподіваного гостя на "Танцях з зірками": "чекаєте?".

Ще Politeka писала, що Горбунов покотив до Одеси без Осадчої: "знову на халтурку?".

Також Politeka повідомляла, що Юрій Горбунов не стримав емоцій за лаштунками танцювального шоу: "Моя любов зі мною!".