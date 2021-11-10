Телеведуча і актриса Лілія Ребрик стала учасницею шоу "Маска", в якій їй дали образ" феї", яку належало розгадати детективам і українцям.

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик в останньому випуску зняла маску. На сторінці в Instagram шоу розповіли про підказки, які були показані про актрису театру і кіно.

"ПІДКАЗКИ ПРО ЛІЛІЮ РЕБРИК. Цієї суботи маску зняла чарівна Фея

Друзі, чи всі підказки ви розгадали?

1. За фахом Лілія Ребрик-професійна актриса. Вона зіграла багато ролей в театрі і кіно.

2. Ребрик з дитинства любить казки, особливо «Попелюшку» і «срібні туфельки».

3. Мовою жестів Фея сказала три слова:»куля, обруч, булава". Лілія Ребрик-майстер спорту з художньої гімнастики. Це інструменти цього виду спорту.

4. Статус "незрілий" — менше чверті століття в польоті-натякає на те, що Ребрик вже 20 років працює актрисою Київського Молодого театру.

5. Лілія Ребрик танцювала в проекті» Танцюють всі «під пісню» леді Мері", яку Фея виконувала в першому випуску шоу МАСКА.

Пишіть в коментарях які підказки вам вдалося розшифрувати?",- написано було під відео.

На відео Лілія стояла спочатку в масці, а потім без неї.

Фанати подивилися ролик майже 2 тисячі разів і написали коментарі:

"Підказки ні про що...правда ((", "ніколи б не вгадав. Дійсно заплутали, так заплутали".

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