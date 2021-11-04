Ведуча програми "Ранок з Україною", актриса Лілія Ребрик дала важливу пораду шанувальникам і поділилася чуттєвим чорно-білим фото, на якому виглядала щасливою.

Як пише Politeka.net, ведуча поділилася новим надихаючим постом на своїй сторінці в Instagram.

У публікації Ребрик поділилася своїм життєвим принципом.

"У житті ніколи не припиняйте робити три речі: 💫ЛЮБИТИ, 💫 ПОСМІХАТИСЯ, 💫МРІЯТИ", - написала зірка.

Ці слова вона проілюструвала не менш емоційним знімком. На чорно-білому фото Лілія позувала в сукні з відкритим плечем. Ведуча прикрила очі піднявши голову трохи вгору, назустріч променям сонця. Її обличчя прикрашала широка щира посмішка.

Завдяки тому, що знімок був чорно-білий, він виглядав ще більш виразним.

Шанувальники Ребрик не змогли пройти повз її пост.

"Саме так! І ще дякувати, прощати, діяти!", "Спасибі тобі, люблю, посміхаюся і мрію в краще!", "Лілечка ви нереально красива на цьому фото і фото тематичне", "спасибі Ліля за золоті слова, так і буде", - пишуть люди.

Нагадаємо, Лілія Ребрик раптово з'явилася у весільній сукні, прикувавши погляди до розкішної фігури.

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