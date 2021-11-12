Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая скрывалась в костюме Феи на шоу "Маска", напомнила о предстоящем празднике и рассказала о подарках.

Популярная телеведущая скрывалась под маской Феи, но быстро покинула проект, пишет Politeka.net. Зрители огорчились этому, ведь считали эту героиню одной из самых красивых во втором сезоне.

В новом посте звезда показала фото, сделанное в рамках "Маски". Красотка предстала в красивом платье и стильных аксессуарах. В посте же Лилия Ребрик напомнила о скором празднике - Новом Годе.

"Ровно 50 дней до нового года 🎄 Скоро начнется предпраздничная сумасшедшая суета: поиски подарков, украшений на елку, поиски елки! Сначала будет предвкушение чуда, а потом этот новогодний антураж даже немного надоест 🤣 Ну а пока не надоел – делитесь идеями что кому собираетесь дарить? Или уже готовитесь к празднику? Может, в путешествие поедете – куда? Открывайте секреты!", - написала артистка.

"🥰 Праздник близится 🥰🤩👏👏", "Платье бомбическое! 🤩", "Новый год уже к нам мчится!🥰Вот это вот новогоднее настроение 💞 Как я люблю эти волнение ,суету и ожидание новогоднего чуда!🤍", "Жаль только здоровье не подарить...", - написали пользователи сети.

Напомним, Лилия Ребрик показала то, что у них с мужем остается за кадром

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик ослепила видом в эффектном платье с декольте, кадры

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала, как провела время с Горбуновым в Одессе, кадры