Известный украинский певец Олег Винник, который стал одним из звездных детективов популярного шоу "Маска", обратился к поклонникам в своем Instagram.

Как пишет Politeka.net, популярный украинский певец и актер Олег Винник стал одним из звездных детективов шоу "Маска", где за три выпуски вместе с Олей Поляковой, Настей Каменских и Андреем Данилко отгадали трех персонажей – Баяна (Инна Белоконь), Грифона (Андрей Пятов) и Фею (Лилия Ребрик).

Накануне четвертого сезона шоу в своем Instagram Олег Винник обратился к поклонникам и спросил их мнение, кого откроют на этот раз.

"За кого из героев самого загадочного шоу "Маска" болеете? Как думаете, кто пройдет дистанцию до конца? А кого мы раскроем уже сегодня-смотрите в 21: 00 на канале "Украина" 🙂", - написал Винник.

"Ослепил улыбкой, (делайте это чаще ❤). Безумно жду вечера 💫 ", "вы невероятно солнечный и лучший 🙌🏻❤️ ", "Я за Жирафа и Мухомора 😍😍😍 , они классные 😍 Вы как всегда непревзойденный ❤️ С нетерпением жду вечера 😘 ", "Очень-очень интересно кто есть кто 🤔 болеем за Котика и Мухоморчика 😍 ", " из сегодняшних героев болею за Мухомора. Очень классный персонаж. Но самая любимая маска Жирафа 😍👏 ", "Жирафа и Скандал 🔥🔥🔥 ", " за Скандал! 🔥 Что сама маска поразила своей неординарностью, что вокал крутой 👏 S. : Горилла вне конкуренции 😂 ", "Все маски интересны и особенные... 🤔 По моему мнению, пройдет дистанцию до конца: маска Скандал...) ",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Шмель на шоу "Маска" вызвал бурные обсуждения, украинцы выдвигают версии: "Джерри Хейл или Иво Бобул".

Напомним, что на шоу "Маска" дали подсказку о новом персонаже Бурого медведя: "Монатик или Потап...".

A еще Politeka сообщала, что Лилия Ребрик в образе "Феи" рассказала, как ее можно было раскусить: "Никогда бы не угадал".