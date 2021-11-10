До новорічного шоу "Маска" представили нового героя-Бурий Ведмідь у костюмі Білого, українці гадають, хто це може бути.

Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проєкту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник. Також з ними буде Андрій Данилко.

Так, на цей раз на акаунті шоу "Маска" в Instagram опублікували нове фото. До свята на телеканалі "Україна" зробили новорічне шоу - "Новорічна МАСКА". На акаунті почали представляти нових персонажів, першим став-бурий ведмідь в костюмі білого.

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Загадковий герой продемонструє не тільки свій унікальний вокал, але і здивує глядачів запальним танцем, якому не завадить навіть величезний хутряний костюм. Маска ведмедя дуже незвичайна. Йому зробили особливий вираз обличчя-кілька сумне, трохи суворе і миле одночасно. В цілому на пошиття маски Бурого ведмедя в костюмі Білого, майстри витратили близько 10 метрів штучного хутра, тому образ вийшов по-справжньому вражаючим. Як вважаєте, хто із зірок може ховатися в цьому костюмі?

Діліться здогадками в коментарях і дивіться грандіозне шоу "Новорічна МАСКА" 31 Грудня на каналі "Україна", - розповіли на сторінці шоу.

Шанувальники шоу припустили, хто може ховатися за цією маскою: "Амадор Лопес", "Потап", "Монатік і співає, і танцює".

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