Виступ персонажа, який сховався за маскою "джмеля" на проекті "Маска" став причиною активних обговорень серед українців в Instagram.

Як пише Politeka.net, шоу "Маска" - це популярний проект, який виходить у безлічі країн. Український телеканал теж купив права на адаптацію формату і вже зараз виходить другий сезон шоу. Судді з першого сезону в повному складі продовжили зніматися в другому сезоні, як і Зірковий ведучий Володимир Остапчук. На сторінці проекту з'явилося фото героя"джмеля".

Було припущено, що під маскою сховався Сергій Бабкін, Діма Коляденко або Олександр Пікалов. Фанати відразу почали писати свої версії:

"Казанін або Бабкін 100%", "Степан Казанін", "немає версій", "Думаю, Бабкін", "я думаю, що це не вони під маскою", "Шуров", "Джеррі Хейл або Іво Бобул", "Артур Пирожков".

Нагадаємо, ведучий" Співають всі "і" Маска " Остапчук видав, якою мовою розмовляє з дітьми

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик в образі "феї" розповіла, як її можна було розкусити

А ще Politeka повідомляла, що на шоу "Маска" дали підказку про нового персонажа Буром ведмедя