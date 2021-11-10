Відома співачка Настя Каменських не стрималася на шоу "Маска" і "психанула", випад артистки потрапив в ефір програми.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка разом зі своїми колегами по цеху стала зірковим детективом на шоу "Маска" здивувала реакцією, яка потрапила в ефір. У мережі з'явився ролик з виступу на сцені шоу порося, після чого детективи почали бурхливе обговорення (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Саме під час цієї дискусії зіркових детективів Настя не стримала емоцій і істерично вигукнула: "все, досить!". Після цього на мить притих не тільки Андрій Данилко, а й інші учасники обговорення.

Відзначимо, що зірки обговорювали можливість того, що під маскою порося ховається відомий артист Михайло Поплавський. А коли ведучий дозволив поставити учаснику одне питання, суперечка стала ще гарячішою. Детективи не могли між собою вирішити, яке саме питання поставити і як його сформулювати, щоб отримати підказку. Втім, питання таки поставили, але відповідь не дуже-то допоміг детективам наблизитися до відгадки.

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