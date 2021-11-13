Стало известно, кто из украинских артистов скрывался за образом милого Совенка на популярном шоу «Маска» - его личность раскрыли в новом выпуске проекта.

Новый эпизод «Маски» вышел в эфир 13 ноября. В нем звездные детективы и зрители смогли узнать, кто же выступал под маской Совенка. Как пишет Politeka.net, видео с моментом раскрытия личности маски появилось на официальной странице шоу в Инстаграм.

Как выяснилось, все это время в маске Совенка выступал Сергей Тачинец – солист группы «Без обмежень». Такой результат удивил не только зрителей, но и звездных детективов – Олю Полякову, Андрея Данилко, Настю Каменских, Олега Винника и Дзидзьо.

«На кого хочешь мог подумать, что это Сергей, но только не Совенок», - признался Винник.

В свою очередь, Полякова удивилась, что певец смог скрыть свой характерный низкий голос.

«Так его дупло зажало там», - пошутил Винник.

В конце Тачинец исполнил свой номер на бис, а детективы бросились танцевать. При этом Дзидзьо надел маску Совенка на голову Данилко.

«Сенсация! Михалыч – Совенок!», - рассмеялся ведущий шоу Владимир Остапчук.

Украинцы бурно отреагировали на этот пост.

«Вова: это не дурдом, это шоу Маска», «Обожаю момент когда снимают маску», «Только понравилась маска Совеня так ее сразу выкинули», «Я даже не думала что это Сергей», «Неожиданно!) но голос замаскировал умело», - пишут люди.

Напомним, украинцы назвали своих фаворитов на шоу "Маска" с Винником, Данилко и Поляковой.

Как сообщала Politeka, Винник раскрыл свою фаворитку на шоу "Маска" и чем новый сезон отличается от первого.

Также Politeka писала, что украинцы гадают, кто стал Летучей мышью на шоу "Маска".