Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила яркой внешностью в блестящем наряде, намеренно покрасовавшись перед камерой.
Как пишет Politeka.net, звезда порадовала своих поклонников новым видео на своей странице в ТикТок.
Настя любит показывать себя фанатам в самых разных образах: начиная от домашнего без косметики и заканчивая причудливыми нарядами для сцены. На этот раз речь шла явно о втором варианте.
Судя по всему, Каменских записала видео в гримерке. Певица появилась в очень эффектном платье: наряд был полностью расшит блестящими пайетками, которые так и переливались на свету. Черные, серебристые и золотистые блестки составляли общий узор.
Внимание к себе сразу же привлекала объемная юбка необычной формы, которая торчала в стороны, создавая эффект очень широких бедер. Глубокое декольте также подчеркивало фигуру Насти.
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На кадрах Каменских эффектно поправила свои пышные кудряшки, а затем начала танцевать под музыку.
Поклонники певицы пришли в восторг от ее видео.
«Красотка», «шикарная девушка», «классная», «красота красочная», «не хватает твоих песен», - пишут люди.
Напомним, Каменских пленила стильным образом с короткой стрижкой.
Как сообщала Politeka, 66-летняя мама Насти Каменских в узких брюках впечатлила стильным видом.
Также Politeka писала, что Каменских без макияжа и с довольной улыбкой покрасовалась на домашних кадрах.