Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила яркой внешностью в блестящем наряде, намеренно покрасовавшись перед камерой.

Как пишет Politeka.net, звезда порадовала своих поклонников новым видео на своей странице в ТикТок.

Настя любит показывать себя фанатам в самых разных образах: начиная от домашнего без косметики и заканчивая причудливыми нарядами для сцены. На этот раз речь шла явно о втором варианте.

Судя по всему, Каменских записала видео в гримерке. Певица появилась в очень эффектном платье: наряд был полностью расшит блестящими пайетками, которые так и переливались на свету. Черные, серебристые и золотистые блестки составляли общий узор.

Внимание к себе сразу же привлекала объемная юбка необычной формы, которая торчала в стороны, создавая эффект очень широких бедер. Глубокое декольте также подчеркивало фигуру Насти.

На кадрах Каменских эффектно поправила свои пышные кудряшки, а затем начала танцевать под музыку.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее видео.

«Красотка», «шикарная девушка», «классная», «красота красочная», «не хватает твоих песен», - пишут люди.

Напомним, Каменских пленила стильным образом с короткой стрижкой.

Как сообщала Politeka, 66-летняя мама Насти Каменских в узких брюках впечатлила стильным видом.

Также Politeka писала, что Каменских без макияжа и с довольной улыбкой покрасовалась на домашних кадрах.