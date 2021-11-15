Украинская певица Настя Каменских решила показать украинцам, как выглядит ее завтрак дома – звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, знаменитость показала, как начинает свой день.

Настя поделилась снимком, на котором позирует дома за столом. Каменских выглядела очень непринужденно: она была без макияжа, в домашней одежде и с заколотыми наверх волосами.

В руках певица держала тарелку с фруктами, среди которых был разделанный арбуз. Другой еды на столе видно не было.

«Завтрак - один из самых приятных моментов дня. Люблю проводить его без гаджетов, в тишине или под любимую музыку и смотреть как вместе со мной за окном просыпается мир», - призналась Каменских.

Она также поинтересовалась, чем завтракают ее подписчики.

Поклонники Насти тут же отреагировали на пост звезды.

«Ну да, без гаджетов...а как же фоточку выложить в инсту) святое!», «У вас сырое мясо со сливами?», «Да без гаджетов, сказала она и сфоткала себя», «От холодного арбузика по утрам тоже не отказался бы Настя!», «На голодный желудок, фрукты противопоказаны. Портишь желудок!!», - пишут люди.

Отметим, что Каменских не всегда славилась своей идеальной фигурой. В прошлом у нее были проблемы с весом, однако певица смогла похудеть на 20 килограммов.

Напомним, Каменских кардинально сменила образ и обратилась к украинкам.

Как сообщала Politeka, Каменских в узком корсете выпятила прелести перед Олегом Винником.

Также Politeka писала, что Каменских в сверкающем наряде с декольте зачаровала танцем.