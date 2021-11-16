Известная певица Настя Каменских выложила в сеть очаровательные кадры, на которых позирует в откровенном образе и с драгоценностями.
Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Настя Каменских, которая стала звездным детективом второго сезона шоу "Маска", поделилась в Instagram яркими кадрами из новой фотосессии.
На снимках Настя позирует, видимо, у себя дома, стоя у зеркала. Она при полном параде – в тонком изумрудном платье на бретельках, которое подчеркнуло изящную фигурку и аппетитные "вишенки". Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж и загадочный вид. Завершают образ роскошные драгоценности – серьги, браслет и кольцо с большим изумрудным камнем.
В подписи к публикации Каменских написала: "Чувства – это так красиво. Они становятся нашими лучшими украшениями. И ведь так важно дарить эту любовь не только своим самым близким людям, но и ещё одному очень важному человеку – себе самой. Любить и принимать своё тело, беречь себя, ухаживать за собой".
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