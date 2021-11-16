Українська співачка Настя Каменських (екс-солістка дуету "Потап і Настя"), збентежила несподіваним оголошенням - шанувальники губляться в здогадах.
34-річна артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з загадковим юним блондином. Каменських поклала йому руку на плече і ніжно обійняла за шию, сама вона повернута до камери обличчям, а ось її супутник стоїть спиною.
"У кожного своя історія. 19.11", - свідчить підпис.
Швидше за все, 19 листопада відбудеться прем'єра пісні Насті, яку вона виконала дуетом із загадковим хлопцем на фото. Користувачі гадають в коментарях, хто ж це може бути, висуваючи найнеймовірніші версії.
"Потап тепер з волоссям?! 😮 - ти що, не дивився стендап-380? Це @vladimirdantes - у Дантеса немає родимок на спині, інфа 💯 - швидше, це син Потапа🙌 - може, це син Насті, якого вона приховувала? 😱 - сумніваюся! Реально на сина Потапа схожий🙌"
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"Схуд Потап… - і волосся виросло"
"може мама?"
"Ніфіга не зрозуміло, але дуже цікаво)))😂"
"Чекаємо прем'єру🔥❤️"
"Мамочки😍 Чекаємо"
"Красива обкладинка 👏"
Варто відзначити, ймовірно, на знімку 19-річний виконавець Василь Демчук. Він родом з Києва, брав участь у "Голос. Діти" та "Голос країни". Хлопець майстерно виконує кавери, пише свою музику і грає на гітарі.
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