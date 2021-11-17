Украинская певица Настя Каменских неожиданно спела в дуэте с популярным молодым музыкантом, звездой Тик Тока и шоу «Співають всі» Васей Демчуком.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Каменских появился отрывок из клипа, который она сняла вместе с парнем. Они исполнили песню Демчука «Sorry». Настя полностью отдалась чувствам во время иполнения трека.

«Вася Демчук x NK - Sorry 2. 19.11. Это песня о прощании с прошлым и о страсти, которая сжигает до тла. Каждый из вас услышит в ней свою историю», - подписала видео звезда.

В комментариях преданные поклонники оставили артистке массу приятных слов и отзывов о новой песне.

«Обожаю», «У девушки акцент будто бы слишком иностранный, очень выделяется», «Какая нежная песня. Я, конечно, редко когда наслаждаюсь лирикой, но эта песня очень приятная», «Душевно», «Какая нежнятина», «Очень мило, мне нравится. Я очень люблю такие мотивы, они вдохновляют на трогательные и чувственные связки. Спасибо», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских заинтриговала объятиями с загадочным блондином: "Сын Насти?".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских в атласном платье похвасталась упругими формами: "Это так красиво".

Также Politeka писала, что Каменских в миниатюрном топике показала, чем привлекает Потапа: "Поднимает энергию".