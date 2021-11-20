Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала головною героїнею "Холостячки", расскзала про свої походи до психолога.

Огневич вирішила розповісти про те, як ходить до психолога і поділилася розповіддю про те, чому їй це було необхідно. За словами дівчини, спочатку знайти навіть просто хорошого фахівця було не просто.

"Поділюся своїм досвідом, вперше до психолога я потрапила два роки тому. Зрозуміла, що не вигребу сама. Я продовжувала шукати свого майстра і тільки зараз знайшла саме ту людину, з ким комфортно і щиро на сеансах.

Зараз же після кожного сеансу терапії, у мене немов виростають крила за спиною. Вирішуються мої запити і з'являється таке легке, приємне відчуття. Чому я вважаю, що це потрібно і корисно: психологія впливає на всі сфери життя, вона про врівноваженість і адекватне сприйняття світу; про вміння з боку оцінювати ситуацію» - говорить Злата.

Також в Instagram у зірки з'явилося фото, на якому вона лежала у ванній, прикривши найцікавіше піною.

"Давайте помріємо. Уявімо, що немає умовностей, і ви можете займатися з улюбленим партнером всім, чого душа бажає! Я зараз саме про розваги, а не загальний бізнес, планування, розподіл обов'язків, обговорення поїздки до батьків, виховання дітей і т.д.», - зазначила Злата.

За її словами, дорослим потрібно частіше мріяти і возвра

Нагадаємо, що Злата Огневич напросилася на компліменти, засвітившись в розкішних сукнях: "Прекрасна".

Ще Politeka писала, що Злата Огневич зізналася, що закохана прямо перед фіналом шоу.

Також Politeka повідомляла, що Огневич вразила змінами в зовнішності: показові фото.