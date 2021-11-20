Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней "Холостячки", расскзала о своих походах к психологу.

Огневич решила рассказать о том, как ходит к психологу и поделилась рассказом о том, почему ей это было необходимо. По словам девушки, изначально найти даже просто хорошего специалиста было не просто.

«Поделюсь своим опытом, впервые к психологу я попала два года назад. Поняла, что не выгребу сама. Я продолжала искать своего мастера и только сейчас нашла именно того человека, с кем комфортно и искренне на сеансах.

Сейчас же после каждого сеанса терапии, у меня словно вырастают крылья за спиной. Решаются мои запросы и появляется такое легкое, приятное ощущение. Почему я считаю, что это нужно и полезно: психология влияет на все сферы жизни, она про уравновешенность и адекватное восприятие мира; про умение со стороны оценивать ситуацию» - говорит Злата.

Также в Инстаграм у звезды появилось фото, на котором она лежала в ванной, прикрыв самое интересное пеной.

«Давайте помечтаем. Представим, что нет условностей, и Вы можете заниматься с любимым партнёром всем, чего душа желает! Я сейчас именно о развлечениях, а не общем бизнесе, планировании, распределении обязанностей, обсуждении поездки к родителям, воспитании детей и т. д.», - отметила Злата.

По ее словам, взрослым нужно чаще мечтать и возвра

Напомним, что Злата Огневич напросилась на комплименты, засветившись в роскошных платьях: "Прекрасна".

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