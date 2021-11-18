Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней второго сезона реалити-шоу "Холостячка", показала поклонникам, как выглядела восемь лет назад.
Как пишет Politeka.net, популярная 35-летняя украинская исполнительница Злата Огневич (имя при рождении Инна Бордюг), которая стала главной героиней второго сезона реалити на "СТБ" "Холостячка", часто делится с поклонниками интересным контентом в своем Instagram.
На этот раз Злата решила показать как выглядела восемь лет назад, в 2013 году. Тогда Огневич только начинала карьеру и певица призналась, что очень зависела от мнения социума.
"Фото с далекого 2013 года. Это был как раз период, когда я в первую очередь переживала о мнении других, старалась соответствовать ожиданиям. И это сказалось на всех сферах", - призналась Злата.
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Огневич призналась, что это также отражалось, когда она выходила на сцену и не могла расслабиться.
"На сцене я не могла полностью расслабиться и получать удовольствие от процесса. Как будто что-то мешало, была зажатость", - признается певица.
Злата Огневич призналась, что долго не могла понять причину и даже начала ходить к психологу.
Ранее Politeka писала, что конфузом обернулось знакомство "Холостячки" Огневич с родителями своих кавалеров: "Назвала меня...".
Напомним, что "Холостячка" Огневич напросилась на комплименты за оскорбления в роскошных платьях: "Прекрасная".
A еще Politeka сообщала, что фаворит Огневич на" холостячке "заговорил о скелетах в шкафу и своих любовных желаниях: "Я хочу так".