Певица показала себя в 28 лет

Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней второго сезона реалити-шоу "Холостячка", показала поклонникам, как выглядела восемь лет назад.

Как пишет Politeka.net, популярная 35-летняя украинская исполнительница Злата Огневич (имя при рождении Инна Бордюг), которая стала главной героиней второго сезона реалити на "СТБ" "Холостячка", часто делится с поклонниками интересным контентом в своем Instagram.

На этот раз Злата решила показать как выглядела восемь лет назад, в 2013 году. Тогда Огневич только начинала карьеру и певица призналась, что очень зависела от мнения социума.

"Фото с далекого 2013 года. Это был как раз период, когда я в первую очередь переживала о мнении других, старалась соответствовать ожиданиям. И это сказалось на всех сферах", - призналась Злата.

Огневич призналась, что это также отражалось, когда она выходила на сцену и не могла расслабиться.

"На сцене я не могла полностью расслабиться и получать удовольствие от процесса. Как будто что-то мешало, была зажатость", - признается певица.

Злата Огневич призналась, что долго не могла понять причину и даже начала ходить к психологу.

Ранее Politeka писала, что конфузом обернулось знакомство "Холостячки" Огневич с родителями своих кавалеров: "Назвала меня...".

Напомним, что "Холостячка" Огневич напросилась на комплименты за оскорбления в роскошных платьях: "Прекрасная".

A еще Politeka сообщала, что фаворит Огневич на" холостячке "заговорил о скелетах в шкафу и своих любовных желаниях: "Я хочу так".