Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею другого сезону шоу "Холостячка", показала, як розслабилася в масажному салоні і насолодилася вільним часом.
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram співачка опублікувала кілька сторіс, в яких розповіла, що дуже полюбила робити масаж ендосферою.
"Якщо ви хочете так само, як і я провести час з користю для своєї фігури", - зазначила Злата, додавши, що дуже задоволена результатом.
Крім цього, артистка опублікувала фото, зроблене в дзеркалі. Вона позувала в одному рушнику, грайливо посміхаючись. В руках дівчина тримала чашечку з чаєм.
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"Обличчя задоволеної людини", - підписала фото Огневич.
Варто відзначити, що проект "Холостячка" практично добігає кінця. Зовсім скоро Огневич зробить свій вибір, віддавши своє серце одному з фаворитів. Шанувальники шоу чекають не дочекаються фінального епізоду, намагаючись вгадати, кого вибере Злата.
Нагадаємо, що Злата Огневич пересварила мережу зворушливим посланням: "Тепер відомо, хто...".
Також Politeka писала, що Огневич в напівпрозорому комплекті перейшла всі межі скромності:"ти супер".
А ще Politeka розповідала, що Злата Огневич в модному купальнику похвалилася фігурою:"Балуйте".