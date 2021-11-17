Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею другого сезону шоу "Холостячка", показала, як розслабилася в масажному салоні і насолодилася вільним часом.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram співачка опублікувала кілька сторіс, в яких розповіла, що дуже полюбила робити масаж ендосферою.

"Якщо ви хочете так само, як і я провести час з користю для своєї фігури", - зазначила Злата, додавши, що дуже задоволена результатом.

Крім цього, артистка опублікувала фото, зроблене в дзеркалі. Вона позувала в одному рушнику, грайливо посміхаючись. В руках дівчина тримала чашечку з чаєм.

"Обличчя задоволеної людини", - підписала фото Огневич.

Варто відзначити, що проект "Холостячка" практично добігає кінця. Зовсім скоро Огневич зробить свій вибір, віддавши своє серце одному з фаворитів. Шанувальники шоу чекають не дочекаються фінального епізоду, намагаючись вгадати, кого вибере Злата.

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