Українська співачка, нова "Холостячка" Злата Огневич здивувала зворушливим посланням, опублікувавши романтичне фото з закоханою парою біля моря.

Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки, яка незабаром повинна зробити свій вибір на шоу, з'явилося фото з парою, яка цілується. Слова під фото теж були присвячені коханню.

"Легенда свідчить, що завжди є причина, по якій душі зустрічаються. Може, вони знайшли одна одну, тому що все-таки не такі вже різні. Вони були двома шукачами душ, і знайшли загублений будинок один в одному", - залишила Злата зворушливий підпис до фото.

У коментарях артистці залишили масу відгуків. Шанувальники стали сваритися під постом, обговорюючи, чи є кадр натяком на переможця шоу.

"Який чарівний кадр", "Ну такий спойлер..Навіщо? Ех", "Це ви і Діма", "Це ви і Діма, тепер відомо хто стане переможцем шоу", "Яке чудове фото, дуже атмосферне!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Огневич здивувала рішенням в останньому ефірі шоу:"навіщо розкидатися мужиками".

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