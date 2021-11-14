Українська співачка і зірка нового сезону шоу «Холостячка» Злата Огневич вирішила приміряти оригінальне вбрання і вразила стильним образом з цікавих ракурсів.

Останнім часом увага шанувальників сконцентрована саме на поведінці Злати зі своїми фаворитами на проекті. Зовсім скоро вона повинна була вибрати переможця, проте вирішила не виганяти одного з чоловіків на шоу, і тепер битва до фіналу триває.

Тим часом сама Огневич намагається в мережі розповідати про себе, свої звички, догляд за собою і любов до спорту. Причому зірка не реагує на негатив і відмовляється підігрівати теми з різними скандалами.

У Сторісах Злата також показує улюблені образами, одним з таких став лук в чорній сукні з з фатіновой накидкою на одне плече. А високий розріз з одного боку продемонстрував, наскільки хороша фігура у Огневич.

Раніше Злата вирішила в подробицях розповісти про зворушливе побачення. Спочатку чоловік влаштував їй зимову казку, а потім відправився на каток, де вчив кататися і допомагав бути у формі.

«У чоловіків пропадає дар мови, коли я поруч. Андрій справжній джентльмен, з таким чоловіком можна розслабитися, 8 років віддано фігурному катанню! І завжди захоплення пов'язані з водою. У кадр багато чого не увійшло, але хочу, щоб ви знали – Андрій дуже добре катається на ковзанах. Вистава» Корова на льоду», хіт сезону " - поділилася враженнями Злата.

Нагадавши, Злата Огневич вивела свого фаворита Макса на вирішальну розмову.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич показала, як сильно змінив її проект.

Також Politeka писала, що екс-кавалер Злати Огневич розповів про ненависть і що відбувається в його житті після "Холостячки".