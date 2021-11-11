Бывший участник шоу "Холостячка" со Златой Огневич Андрей Задворный показал себя, а также рассказал о том, что происходит после проекта.

Как пишет Politeka.net, съемки шоу "Холостячка" уже давно закончились, но пока неизвестно, кого выбрала в итоге Злата Огневич. Андрей Задворный, который участвовал в этом шоу, решил поделится о том, что происходит с ним после проекта, опубликовав новый пост в Инстаграм.

"ЛЮБЛЮ…

Все, написанное ниже, воспринимайте на свой счет.

Я благодарен каждому из вас, кто читает эти строки, тем кто их не читает, но смотрит проект тоже благодарен.

Я благодарен за то, что каждую пятницу, вы откладываете дела, садитесь у телевизора и проживаете вместе со мной всю бурю страстей, все колебания эмоционального метронома, влюбляетесь и разочаровываетесь. Я благодарен вам за вашу категоричность, резкость, потому что иногда это подсвечивает проблемы.

Спасибо за улыбки на улицах, вопросы «А кто победил?», «О, а ты из Холостячки?», «У меня жена смотрит, давай для нее сфоткаемся!» - кайфово видеть ваши улыбки, счастье и интерес. Это ОЧЕНЬ приятно, спасибо! Не стесняйтесь подходить, если есть такой порыв!

Спасибо за советы, лайки, реакции, признания в симпатии, коммерческие предложения, пропущенные звонки в инсте (ко мне не дозвонитесь), расклады, гороскопы, благословения и репосты.

Спасибо, что находите время поделиться своими эмоциями, иногда выплеснуть их, пусть даже и в гневной форме.

Ключевой инсайт тут для меня, что у людей, пишущих что-то нет какой-то любви или ненависти ко мне, как к личности, у них есть эмоции по поводу увиденного в шоу, зачастую отрывка или вообще пересказа от третьих лиц.

Когда доброжелательно написать человеку ответ на что-то неприятное, он почти всегда отвечает позитивно, иногда извиняется, но лютой ненависти я не встретил и это прекрасно.

Я, тот самый тип, от которого вас тошнит, чувак со щербиной, некрасивый нищеброд, асексуальный, абьюзер, тиран, интриган, балабол, женоненавистник, безответственный выскочка, жмот, лицемер, которого непонятно почему до сих пор Злата не выгнала.

И я же искренний красавчик, с классным чувством юмора, настоящий, прямолинейный, дерзкий, со своей точкой зрения, тот, который не стелится, ответственный, интересный, самодостаточный, главный претендент на сердце Златы.

От любви до ненависти один шаг, он очень простой (нет ничего проще ненависти). Гораздо сложнее шаг в обратном направлении, но не каждый способен на него", - написал Андрей.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы так похожи на мою школьную любовь! И тоже Андрей... с позитивом наблюдаю за Вашей историей на проекте, но болею за Феткевича))) сорри ))))", "Андрей тот самый тип с обаятельной улыбкой, мужской добротой, глазами (в которые хочется смотреть) я уверена ещё много положительных качеств… Лично я бы с удовольствием подбежала на улице и пожала руку…", "Абьюзер 100% не выгнала, для рейтингов шоу - но скоро уже попрощаемся".

Напомним, фаворита "Холостячки" Златы Огневич Андрея прорвало, выложил всю правду об участниках

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