Известная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич еще не выбрала победителя, поэтому ее фавориты перед финалом решили высказаться о том, то происходило на шоу.



В этот раз Андрей Задворный решил высказаться о том, что происходит на шоу и как он сам оценивает мужчин, которые были с ним на проекте. Как известно, съемки завершили уже давно, а сейчас в эфир выходят заранее подготовленные выпуски.

Всем участникам информацию о себе приходится выдавать дозировано.

«Ненавижу! Читая ниже «Вы», не воспринимайте на свой счет. Макс «Приторно сладкий» - воспринимать доброту за слабость - это у нас национальная традиция. Я вижу - что он счастливый человек, умеющий заботиться о близких и принимать людей такими, какие они есть.

Свечкоренко - какой из него психолог, себе помочь не может. Рома не простой, но искренний парень, без высокомерия, любящий папа. Живет любимым делом и счастлив в нем.

Дима - недалекий, не глубокий. А вы, конечно же, кандидат наук, читаете 100 книг в год. Может он похож на того парня из 11 класса, за которым бегали все в школе?⠀

Аквамен не той ориентации - может вам его просто проще считать геем, ведь он: миллионер, спортсмен-рекордсмен, путешественник, блогер-милионник с идеальным телом. Это ж как нужно трудиться над собой, что бы ему нравиться…

Для меня Андрей честный, открытый, порядочный и очень ответственный человек - во многом пример. Абсолютно без звезды во лбу, всегда готовый прийти на выручку.

Олег - похотливый качек, так говорят о нем. Но я вижу Олега добрым, чувственным и ответственным, умеющим в возрасте 41 год выглядеть ох*&нно, жить в кайф.

Злата - я даже перечислять не буду. Она воплощение не сбывшейся мечты миллионов. Красивая и самодостаточная, женщина на сцене, с фанатами за кулисами .Проще бросить в нее камень, чем трудиться как она для сверх достижений» - признался в своем видении Андрей.

Ране на новых кадрах Огневич показала, как наслаждается массажем. Злата опубликовала сторис, на котором лежала на массажном столе. Через несколько секунд певица покказала и массажиста с густой бородой и мускулистыми руками, который был занят ее пятками.

"Юра - это Бог массажа. Каждый раз я заново рождаюсь", - написала Злата.

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