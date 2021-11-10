Известная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич решила честно рассказать, как она изменилась за время, когда прекратила употреблять мясо и сменила рацион.

Исполнительница сейчас активно говорит о себе и рассказывает о жизни, поскольку о теме, касающейся отношений, она говорить не может. До самого финала проекта «Холостячка» Злата должна скрывать имя победителя проекта и то, осталась ли она с ним в итоге.

Поэтому сейчас Огневич уделяет больше внимания вопросам нейтральным, в частности, в этот раз она затронула вопрос питания.

«Касательно отказа от мяса. Я исходила из общих ощущений. Вкус, запах, ощущение тяжести в желудке. После того, как прекратила его употреблять, потеряла парочку килограммов, отечность пропала. Появилось ощущение бодрости, легкости. Кожа стала чище (потому что ушли токсины).

Я оставила морепродукты, яйца, иногда сырники и сыр (но молочка – это отдельная тема лактозы. Отсутствие мяса заменила витаминами. Я считаю, что мясо – это токсин. Особенно учитывая современный подход к его выращиванию. Я совсем не идеальная в вопросе потребления, но уже более осознанно подхожу к этому вопросу», - высказалась звезда.

Ранее девушка устроила день ответов на личные вопросы и не обошлось без темы красоты и ухода за собой. Огневич также рассекретила свои настоящие параметры: «рост 165, вес 54 кг, размер одежды xs-s».

Что касается секрета идеальной фигуры, то Злата ответила так: «Грейпфрутовый фреш и немного фотошопа. А если серьезно, то спорт регулярно, правильное питание, аппаратные и ручные массажи, генетика».

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