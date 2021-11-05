Участник второго сезона реалити-шоу "Холостячка" со Златой Огневич Максим Тарапата решил порадовать певицу и принес ей завтрак в постель, что не понравилось другим мужчинам.

Как пишет Politeka.net, на телеканале СТБ состоялась премьера второго сезона популярного шоу "Холостячка". Героиней первого сезона была актриса Ксения Мишина, а принять участие во втором согласилась известная певица Злата Огневич.

На официальной странице проекта на YouTube часто публикуют фрагменты выпусков "Холостячки". На этот раз решили показать, как участник проекта Максим Тарапата решил порадовать Огневич, которая была одета в мужскую рубашку, и принес ей завтрак в постель. Злата сказала, что сюрприз ей понравился и поцеловала парня (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Во время разговора Златы с Максимом в комнату пришли и другие участники проекта, которые стали цепляться к "Холостячке" из-за одежды и вступили в конфликт с Тарапатою.

"А чего не одета?", - спросили мужчины в Златы.

"Это было унижение, разочарование, неловкость. Я не ожидала такого услышать, мне было очень неприятно видеть эту ревность, я вообще не даю повода мужчинам, не хочу их между собой сталкивать, унижать. Сегодня мне было максимально неприятно слышать такую претензию в свой адрес. Не надо проявлять эту грубость, я ее не заслуживаю", - сказала Злата.

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