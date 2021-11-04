Відома українська співачка та учасниця другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч повідомила шанувальникам, що переносить свій гастрольний тур.

Як пише Politeka.net, 35-річна відома співачка Злата Огнєвіч (справжнє ім’я Інна Бордюг) стала героїнею нового сезону реаліті-шоу на СТБ "Холостячка". Попри зйомки проєкту Злата продовжила розвивати сольну кар’єру та готувала великий концертний тур. Однак у своєму Instagram повідомила шанувальникам сумну новину – тур переносять.

"За вікном дощ і у мене на серці також дощ, тому що, на жаль, змушена вам повідомити, що наш тур, який був запланований на листопад, переноситься на весну. Вся Україна в червоній зоні і ви самі розумієте, зараз не найкращі часи", - сказала Злата.

Так, концерти співачки у Полтаві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Херсоні та Миколаєві, які мали відбуватися з 10 по 25 листопада перенесли на весну, однак точні дати поки невідомі.

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